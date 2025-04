Correa alla terza chance dall’inizio, la più importante! Tango a Bologna

Correa dal primo minuto verso Bologna-Inter. Il Tucu, che per la terza volta giocherà dall’inizio, ha una grandissima opportunità.

GRANDE CHANCE – Che si conceda un ultimo ballo, prima dell’ultimo… Asado in nerazzurro. Oggi grande chance per Joaquin Correa, che sarà impiegato dal primo minuto in Bologna-Inter da mister Simone Inzaghi. L’attaccante argentino dovrà sfruttare questa super occasione, vista l’assenza del titolare Marcus Thuram e le condizioni non al top di Marko Arnautovic. Parte ancora dietro nelle gerarchie Mehdi Taremi, rientrato peraltro in campo solamente mercoledì per un breve spezzone (non indimenticabile) contro il Bayern Monaco. Ecco perché a Bologna sarà tango argentino. Lautaro Martinez insieme a Correa. Nel giorno di Pasqua, il Tucu va a caccia di un ultimo grande guizzo prima dell’addio finale a fine stagione. Nel giorno di Pasqua e prima di Pasquetta, giorno storicamente dedicato al barbecue e all’Asado argentino.

Per Correa terza chance dall’inizio, la più importante: l’Inter a Bologna si gioca tanto

TRE – Per Correa sarà la terza volta da titolare in questa stagione in campionato. Il Tucu, dopo essere sceso in campo a Verona brillando con un gol e un assist (più una traversa) e aver fatto 45′ contro il Genoa (uscito poi per un problema fisico), oggi arriverà la terza grande chance. Quella più importante, perché a Bologna l’Inter si gioca un pezzo importante di scudetto. Il Napoli, vittorioso ieri a Monza, è alle calcagna ma superato l’ostacolo felsineo, per i nerazzurri le trasferte, sulla carta, “pesanti” volgeranno al termine. Al Dall’Ara, Correa e Lautaro Martinez dovranno guidare l’Inter di Simone Inzaghi.