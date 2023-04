Correa, segnali di ripresa col Benfica. Fiducia di Inzaghi ripagata

Joaquin Correa è entrato contro il Benfica intorno al sessantesimo, segnale della fiducia che Simone Inzaghi ha nel suo attaccante. L’argentino ha ripagato l’allenatore con la moneta giusta, giocando finalmente ad un livello discreto.

INIZIO – Ci si auspica un nuovo inizio, Joaquin Correa e l’Inter sono stati due poli opposti in questi due anni quasi. L’argentino non ha mai dimostrato nulla per valere i milioni spesi dalla dirigenza, risultando anche irritante in diverse situazioni. Tra infortuni e prestazioni insufficienti Correa è caduto in un tunnel in cui la luce faticava a comparire. Nelle ultime partite Simone Inzaghi ha deciso di dargli fiducia, facendolo giocare titolare con Fiorentina e Salernitana e concedendogli mezz’ora in Champions League. Contro il Benfica el tucu è tornato a fare bene, mostrandosi più funzionale rispetto a Edin Dzeko e Lautaro Martinez. L’attesa per il passaggio nel momento giusto a Henrikh Mkhitaryan è valsa quasi il raddoppio, poi tantissimo aiuto per i compagni in fase difensiva. Rincorsa sugli avversari e palloni recuperati che poche volte sono stati visti a Milano da Correa.