Correa quando segna fa sul serio: quarta doppietta di fila Inzaghi sorride – CdS

Correa quando segna è letale, lo dimostra la sua quarta doppietta consecutiva, la seconda con la maglia dell’Inter. L’Argentino torna e risolve la partita contro l’Udinese.

LETALE – Correa con l’Inter ha già segnato la sua seconda doppietta, la quarta consecutiva considerando le due realizzati con la maglia della Lazio contro Milan e Genoa. Simone Inzaghi si gode il suo gioiello tanto voluto dalla Lazio, acquistato per 31 milioni totali. Se ne erano perse le tracce dopo la doppietta contro il Verona, con la sfortuna che ci aveva messo lo zampino: prima con una contusione all’anca e poi di un leggero risentimento al flessore. Allora dopo un solo allenamento alla Pinetina, viene gettato in campo realizzando una doppietta. Ieri la situazione era più o meno la stessa, con l’Inter che ha fatto la partita ma senza riuscire a sfondare la porta. Inzaghi ora ha una soluzione in più in attacco e si gode i sei punti richiesti contro Empoli e Udinese. Il tecnico ora potrà ruotare tutti i suoi quattro attaccanti, evitando di sovraccaricare qualcuno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno