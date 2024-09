Correa, ora anche Inzaghi lo ‘scarica’! L’Inter spera su un fronte

Correa non è stato inserito neanche nella lista per la Champions League. Pure Simone Inzaghi ha scaricato il suo pupillo. Per l’Inter poche speranze di cederlo.

ALTRO SEGNALE – Nella serata di ieri, l’Inter ha comunicato alla Uefa la lista per la prima fase della Champions League. A sorpresa, Simone Inzaghi ha tagliato sia il nuovo arrivato Tomas Palacios che Joaquin Correa, alla vigilia in ballottaggio per un posto, scegliendo di inserire Tajon Buchanan. Il canadese, fuori da giugno per la frattura della tibia, dunque figurerà nella lista dei giocatori convocabili per la Champions League. Il suo rientro è fissato per fine ottobre/inizio novembre, praticamente a ridosso della sfida casalinga contro l’Arsenal. Un attaccante in meno per favorire l’inserimento dell’esterno ex Bruges, capace di giocare sia a destra che a sinistra. Per Correa niente Champions League. Ennesimo segnale, dopo le tre esclusioni consecutive contro Genoa, Lecce e Atalanta in campionato, di come il giocatore sia stato scaricato anche dal suo più noto estimatore: appunto, Simone Inzaghi.

Correa sempre più un esubero dell’Inter: la cessione ormai è lontana

SPERANZE AL LUMICINO – L’ipotesi del quinto attaccante è stata, dunque, scartata da Inzaghi che ha preferito Buchanan alla possibilità di usufruire del Tucu Correa. Ma il futuro dell’argentino sembra ormai scritto, in realtà lo è da inizio estate. L’impossibilità di lasciare l’Inter per mancanza di offerte concrete, ha costretto la dirigenza a mantenerlo all’interno della rosa. La speranza è che entro il 13 settembre, deadline definitivo del mercato turco, qualcosina possa smuoversi verso Viale Liberazione. Niente da fare, invece, per quanto riguarda il panorama arabo: la chiusura, inizialmente prevista per il 6 ottobre, si è conclusa anticipatamente il 2 settembre. La situazione è praticamente uguale a quella di due mesi fa: ovvero, ferma e in una fase di stallo. Da capire se a gennaio, qualche club (anche di Serie A), potrà affacciarsi dalle parti dell’Inter.