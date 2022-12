Correa, oggi il giorno del ritorno con l’Inter. Poi tocca a due titolari – Sky

L’Inter comincia a riaccogliere alcuni giocatori dopo la sosta per i Mondiali. In Qatar non è potuto andare Correa, che nella giornata di oggi riprenderà il suo percorso dopo l’ennesimo infortunio.

PRIMO RIENTRO! – Da oggi, giovedì 8 dicembre, Joaquin Correa tornerà ad allenarsi (da solo) dopo l’infortunio che gli ha impedito di andare ai Mondiali dall’Argentina. Lo riporta Andrea Paventi durante L’Originale su Sky Sport, aggiungendo che l’argentino è rientrato nel mercoledì appena concluso mentre i suoi compagni dell’Inter sfidavano il Red Bull Salisburgo in amichevole. Dopo Correa toccherà ad André Onana, nella giornata di venerdì, e Romelu Lukaku. Tempi più lunghi per Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio, gli altri due infortunati dell’Inter.