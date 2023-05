Correa, le occasioni da Inzaghi abbondano. Di gol neanche l’ombra

Per Joaquin Correa non esistono più scuse. Anche contro la Roma è stato il peggiore in campo, l’argentino non riesce a rispondere positivamente alle occasioni che Simone Inzaghi gli concede. Inter ai limiti della pazienza.

MALE – Joaquin Correa non riesce ad incidere, le numerose occasioni delle ultime settimane non sono state sfruttate. Sei partite da titolare nelle ultime sette sempre al fianco di Romelu Lukaku, i risultati ottenuti sono disastrosi. Zero gol e zero assist per l’argentino, che quando esce fa anche un favore al compagno belga. Senza Correa Lukaku sfrutta l’intesa con Lautaro Martinez ed è maggiormente coinvolto nel gioco. È successo con la Lazio, il giocatore di proprietà del Chelsea ha siglato due assist, poi anche con la Roma, un gol per il definitivo 0-2. Correa gioca male e influenza negativamente il compagno d’attacco, questo fattore non passa ovviamente inosservato.

Correa, zero segnali

SCELTE – La situazione perfetta per le caratteristiche di Correa dovrebbe vederlo palla al piede con il corpo rivolto verso la porta. Proprio con la Roma l’occasione è arrivata, con Dimarco e Lukaku pronti a sfruttare l’eventuale passaggio. L’argentino aveva anche la chance per tirare, ha scelto di servire il belga senza però riuscire a trovarlo. Un contropiede sfruttato malissimo e che ha chiuso la partita insufficiente, l’ennesima, di Correa. Il gioco delle coppie di Simone Inzaghi è ormai chiaro, sta portando risultati e giustamente continuerà, ma serve altro dal tucu. Appena quattro gol segnati tra Serie A e Champions League, oltre a questi numeri negativi si aggiungono gli infortuni ripetuti e le prestazioni da cancellare. La pazienza sta per finire, in estate senza un finale di stagione da protagonista Correa potrebbe andare via da Milano.