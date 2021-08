Correa-Inter, giornata decisiva. Distanza con la Lazio: agente al lavoro – SI

Potrebbe essere la giornata decisiva per Joaquin Correa all’Inter. Secondo “Sportitalia” l’agente del calciatore sarebbe al lavoro per limare la distanza fra i nerazzurri e la Lazio

ORE DECISIVE – Sono ore decisive per l’Inter, alla ricerca del rinforzo giusto per l’attacco. Secondo quanto riferito da “Sportitalia” i nerazzurri, nella giornata di oggi, potrebbero chiudere per Joaquin Correa della Lazio. Per l’argentino, prima scelta di Inzaghi, l’agente del calciatore Alessandro Lucci, sta cercando di limare la distanza tra i due club. Le sensazioni, riferisce l’emittente, sono positive ma servirà pazienza. Sullo sfondo restano le alternative, ma la priorità dell’Inter è quella di regalare ad Inzaghi l’argentino della Lazio.