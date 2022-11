Correa si infortuna a pochi giorni dal Mondiale! Allarme Argentina

Infortunio per Correa al termine di Emirati Arabi Uniti-Argentina. Il Tucu ha riportato un problema al ginocchio a pochi giorni dall’inizio del Mondiale. L’attaccante dell’Inter ad oggi non sembra a rischio

STOP − Allarme in casa Argentina, dopo la gara contro Emirati Arabi Uniti si è fermato Joaquin Correa. Come riporta TyC Sports, il Tucu ha accusato un fastidio al ginocchio. In realtà, come si legge sempre sul media argentino, si potrebbe trattare di una possibile ricaduta dal problema che lo aveva costretto ai box circa un mese e mezzo fa con la maglia dell’Inter. Ad oggi la sua convocazione per il Mondiale non è rischio. Oggi farà lavoro di kinesiologia e sarà valutato progressivamente.