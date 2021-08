Correa fa sorridere Inzaghi, a cui chiedono del suo arrivo all’Inter: «Vediamo»

Correa è l’argomento più caldo del mercato nerazzurro, ma lo è anche negli ambienti extra-mercato che riguardano l’Inter. Ad attendere l’argentino ad Appiano Gentile è soprattutto Inzaghi, che nel frattempo si concede a uno scambio di battute con i suoi nuovi tifosi

CALCIO E MERCATO – La trattativa tra Inter e Lazio per Joaquin Correa va avanti. E c’è fiducia che nelle prossime ore si possa arrivare alla fumata bianca. Anche se in realtà non c’è tutta questa fretta dettata da Verona-Inter (vedi focus). Ad Appiano Gentile la squadra lavora come sempre agli ordini di Simone Inzaghi, che attende novità proprio dal mercato. A un tifoso che fuori dal Centro Sportivo gli chiede se arriva Correa, Inzaghi risponde sorridendo: «Eh, vediamo…». A documentarlo è un video pubblicato da Andrea Paventi – giornalista di “Sky Sport” – attraverso il proprio account Instagram. L’allenatore nerazzurro appare visibilmente rilassato dopo l’ottima prova nella prima uscita stagionale ufficiale: Correa è il meritato regalo per Inzaghi in arrivo all’Inter? Non resta che aspettare qualche ora, massimo giorno…