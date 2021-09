Correa, dolore in diminuzione: panchina in Fiorentina-Inter? – Sky

L’infortunio di Correa è stato l’unica nota stonata dell’ampio successo dell’Inter contro il Bologna. I nerazzurri hanno fatto anche a meno di Vidal. Ecco – secondo Sky Sport – le ultime sulle loro condizioni in vista del match di martedì sera contro la Fiorentina

OTTIMISMO – Nella seduta di allenamento di oggi, Arturo Vidal e Joaquin Correa hanno svolto un lavoro personalizzato. Il cileno, che accusa uno stato di affaticamento muscolare, verrà rivalutato nella giornata di lunedì, mentre El Tucu sta meglio anche se avverte ancora un po’ di dolore nella zona in cui ha subito il colpo. Nel caso dell’attaccante argentino, si attende che il dolore passi. Se dovessero esserci ulteriori miglioramenti nella giornata di domani, Simone Inzaghi potrebbe quindi portarlo per la trasferta di Firenze, facendolo partire dalla panchina. L’obiettivo è quello di averlo a pieno regime per la sfida contro l’Atalanta in programma il prossimo sabato alle 18:00.

Fonte: sport.sky.it