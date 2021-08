Correa subito in campo in Verona-Inter? Domani già si allena – Sky

Correa è dell’Inter e può già giocare venerdì a Verona. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ne ha parlato aggiungendo nuovi dettagli.

IN CAMPO? – Joaquin Correa è dell’Inter. Da Sky Sport arriva il riepilogo di Gianluca Di Marzio: «Sbloccata definitivamente con tutti gli ultimi dettagli in mattinata, verso l’ora di pranzo. Il contributo di solidarietà, del 5%, non si sapeva se doveva pagarlo la squadra che compra o la squadra che vende. Alla fine hanno trovato un compromesso per permettere a Correa di arrivare e iniziare le visite mediche. Domani le finisce, poi firma e allenamento per essere convocato per Verona».