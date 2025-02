Correa, botta e risposta con Inzaghi e rottura con l’Inter: un finale certo!

Anche Simone Inzaghi perde la pazienza con Joaquin Correa: dopo il botta e risposta nel corso di Inter-Genoa il futuro in nerazzurro dell’argentino sembra ormai del tutto compromesso.

BOTTA E RISPOSTA – Quanto accaduto nel finale del primo tempo di Inter-Genoa mette davvero a repentaglio il futuro di Joaquin Correa in nerazzurro. Il problema non è tanto l’ennesimo infortunio dell’argentino, che lo scorso sabato aveva avuto la chance di partire da titolare, quanto ciò che è accaduto immediatamente dopo. Fermatosi intorno al 40′, accusando un dolore al ginocchio sinistro, il Tucu dopo l’intervento dello staff medico ha iniziato insistentemente a chiedere il cambio verso la panchina nerazzurra. Da quelle parti Simone Inzaghi ha risposto ripetutamente e, quasi in maniera stizzita, “Gioca!” al suo attaccante.

Correa fa perdere la pazienza anche ad Inzaghi: il siparietto di Inter-Genoa dà chiari segnali sul futuro!

PUNTO DI ROTTURA – L’allenatore nerazzurro, ovviamente, avrebbe voluto evitare di bruciare uno slot di sostituzioni già al 42′ del primo tempo, considerando che a Correa sarebbe bastato stringere i denti per i pochi minuti che mancavano prima dell’intervallo. Così, poi, si è verificato, visto che a partire dal secondo tempo l’argentino è rimasto negli spogliatoi e Mehdi Taremi ha preso il suo posto in campo. Resta, in tutta questa faccenda, il botta e risposta fra il giocatore e Inzaghi, che sembra non aver assolutamente apprezzato il suo comportamento. Comportamento avuto, tra l’altro, dopo l’ennesima prestazione sbiadita e non all’altezza, nonostante la preziosa chance da titolare avuta in Inter-Genoa. A ciò si aggiunge anche l’esito degli esami strumentali ai quali Correa si è sottoposto quest’oggi: nessuna lesione.

FINALE ANNUNCIATO – A questo punto sembra che davvero si sia arrivati ai titoli di coda della lunga storia, non d’amore, tra l’Inter e Correa. Come suggerisce SportMediaset, infatti, Inter-Genoa è stato il punto di non ritorno e la rottura definitiva anche con Inzaghi, che nell’argentino aveva scommesso tanto nell’ormai lontano 2021. Altro che rinnovo, dunque. All’attaccante restano ormai cinque mesi in nerazzurro: col contratto in scadenza in estate, a luglio il Tucu diventerà un giocatore svincolato.