Correa e Arnautovic allarmano: Inter, SOS bomber di scorta – TS

L’Inter contro il Pisa ha giocato con Correa e Salcedo in attacco, mentre nella ripresa ha fatto il suo ingresso anche Arnautovic. Prove da dimenticare.

BOMBER DI SCORTA – L’Inter ha disputato l’ultima amichevole con il Pisa, terminato con il punteggio di 1-1, senza poter contare sul mattatore del ritiro estivo Mehdi Taremi, alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. In occasione dell’incontro con i toscani, i nerazzurri hanno schierato dal primo minuto Joaquin Correa ed Eddy Salcedo, ossia due attaccanti che non faranno parte del suo reparto offensivo nella prossima stagione. A subentrare poi nella ripresa, pure Marko Arnautovic, il quale non ha assolutamente brillato. Insomma c’è un problema sugli attaccanti di scorta.

Correa e Arnautovic malissimo: l’Inter ha un problema

ALLARME – Le risposte arrivate, come riferisce Tuttosport, non sono state positive e questo riapre un annoso problema dell’Inter delle ultime stagioni: andare avanti con quattro attaccanti o, come spera Inzaghi, inserire un quinto giocatore, non solo per allargare le rotazioni, ma anche per cautelarsi in vista di infortuni durante la stagione? È un ragionamento che ovviamente Marotta, Ausilio e Baccin stanno facendo. Al di là di Salcedo, destinato a una nuova partenza, quello che ha sconfortato a Pisa è stata l’ennesima prova incolore di Correa e l’impatto di Arnautovic. Entrambi sono apparsi molli, scarichi e con poca voglia. Sulla carta l’austriaco sarebbe il quarto attaccante, a meno di nuovi scenari sul mercato. Mercato che invece interessa il Tucu. Ma ad oggi sono arrivati solamente dei sondaggi e nulla più.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini