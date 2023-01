Correa, altra chance: in Inter-Verona favorito dal 1′! Staffetta decisa − CdS

È vigilia di Inter-Verona, con Inzaghi che pensa all’undici da schierare tenendo anche in considerazione la sfida in Supercoppa di mercoledì contro il Milan. Correa favorito per una maglia da titolare

DI NUOVO INSIEME − Inter obbligata ai tre punti contro il Verona, domani sera a San Siro, ma con l’esigenza anche di gestire i minuti nelle gambe in ottica Supercoppa Italiana. Simone Inzaghi dunque potrebbe cambiare qualcosina in attacco. Altra chance per Joaquin Correa, favorito dal primo minuto per giocare al posto di Lautaro Martinez. L’argentino, decisivo contro il Parma in Coppa Italia grazie alla rete del momentaneo pareggio, potrebbe riposare almeno dall’inizio in vista del Derby di mercoledì. Pronta dunque la coppia Dzeko-Correa. I due hanno giocato pochissimo insieme in questa stagione, solamente 66 minuti in campo contemporaneamente. L’ultima volta da titolari in tandem in Inter-Cremonese di agosto.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona