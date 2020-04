Coronavirus, Suning e Inter vicini ad Italia e Slovenia: le parole di Zhang

Suning e Inter di nuovo uniti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus dando una mano concreta ad Italia e Slovenia: le parole del presidente nerazzurro Steven Zhang

COMUNICATO – Queste le parole nella nota pubblicata da Suning sugli aiuti da parte del gruppo cinese e dell’Inter ad Italia e Slovenia nel corso dell’emergenza Coronavirus. “Il 15 aprile, Suning International e FC Internazionale Milano hanno annunciato di donare congiuntamente 1 milione di maschere mediche in Italia e 300.000 mascherine mediche in Slovenia per aiutarli a combattere l’epidemia di coronavirus”.

ITALIA E SLOVENIA – “Fino ad ora, i casi confermati a livello mondiale di COVID-19 ora superano i 2 milioni in tutto il mondo, con morti che superano i 120mila. L’epidemia ha colpito la maggior parte dei paesi e delle regioni del mondo. Tra questi, l’Italia è una delle aree più colpite al mondo. Per far fronte all’ulteriore diffusione, l’Italia ha intensificato l’applicazione del “lockdown” della nazione dal 24 marzo. Per la Slovenia, lo stesso giorno, il governo ha anche annunciato un piano di ripresa economica di una cifra totale di circa 2 miliardi di euro per aiutare l’economia e i suoi cittadini a superare l’impatto dell’epidemia di Coronavirus“.

FORNITURE MEDICHE – “Quando i paesi europei sono stati colpiti dalla pandemia e l’economia è stata gravemente colpita, Suning International, in quanto parte di Suning Holdings Group, una delle principali società cinesi non statali, ha fatto affidamento sul vantaggio dell’acquisto della catena di approvvigionamento globale azione attiva e sostegno diretto e ha fornito all’Italia e alla Slovenia le necessarie forniture mediche. Suning International ha sempre mantenuto una buona cooperazione commerciale con l’Italia. L’agenzia commerciale italiana (ITA) ha raggiunto una cooperazione strategica con Suning International e Carrefour China, sfruttando appieno il modello di vendita al dettaglio intelligente e lo sviluppo integrato online e offline. Aiutando i marchi italiani di piccole e medie dimensioni ad entrare nel mercato cinese, Suning promuove il miglioramento della qualità dei consumi cinesi e facilita gli scambi economici, commerciali e culturali sino-italiani e l’ulteriore cooperazione. Nel frattempo, Suning International si è anche unita a Gorenje Golani, il gigante europeo degli elettrodomestici dalla Slovenia nel 2019. Il ministro sloveno per lo sviluppo economico, la scienza e la tecnologia ha partecipato alla cerimonia e ha sperato di approfondire gli scambi commerciali tra due paesi attraverso questa cooperazione“.

RACCOLTA FONDI – “Per sostenere la lotta dell’Italia contro la pandemia, l’Inter ha donato € 100.000 al Dipartimento di Ricerca Biomedica dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano il 5 marzo. Un totale di 658.000 euro è stato raccolto attraverso il crowdfunding in tutto il mondo per consegnare al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano per la ricerca sui vaccini. Suning International ha anche acquistato in precedenza 300.000 mascherine mediche attraverso le catene di approvvigionamento estere mature e per assistere il Dipartimento della Protezione civile italiana“.

ZHANG – “”Nel periodo della prevenzione della pandemia globale, speriamo di fare affidamento sulla riuscita esperienza di prevenzione domestica per aiutare l’Italia e la Slovenia a fermare rapidamente la diffusione dell’epidemia. Allo stesso tempo, Suning International continuerà a utilizzare i vantaggi della nostra catena di fornitura globale di acquisti, logistica e altro ancora per intensificare i nostri sforzi per aiutare i due paesi nella lotta contro COVID-19 e unirsi insieme per terminare questa guerra pandemica tra la gente del mondo”, ha detto da Steven Zhang, presidente di Suning International“.