Coronavirus, stop manifestazioni? Ipotesi sport a porte chiuse – CorSera

Il Comitato scientifico ha proposto la sospensione per trenta giorni di tutte le manifestazioni, comprese quelle sportive (vedi articolo). Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, però, queste ultime si potrebbero disputare rigorosamente a porte chiuse

CALCIO ITALIANO IN SOSPESO – La notizia di serata scuote il calcio italiano. Il Comitato tecnico scientifico paventa infatti l’ipotesi di fermare tutte le manifestazioni che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Quindi, anche quelle sportive. Questa sarebbe solo una delle misure per contenere il contagio da Coronavirus. Il quotidiano milanese, nell’edizione online, riporta però che le manifestazioni sportive si dovrebbero poter disputare a porte chiuse. Resta ora da capire se l’interpretazione della norma si estenda anche alle partite a porte chiuse oppure no.

Fonte: Corriere della Sera – Fiorenza Sarzanini