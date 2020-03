Coronavirus, nuove misure per Lombardia e 11 province?...

Coronavirus, nuove misure per Lombardia e 11 province? Rischio Serie A

Condividi questo articolo

Nuovo decreto in arrivo da parte del Governo per contrastare l’epidemia di Coronavirus? Queste le notizie che arrivano con la Lombardia e altre 11 province pronte a diventare zona rossa

ZONA ROSSA – “Sono state definite le nuove misure nazionali di contenimento dell’emergenza. Nell’articolo 1 della bozza del nuovo decreto del governo, che dovrebbe essere varato questa sera, compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria“.

MISURE – “Il decreto stabilisce inoltre la chiusura nelle aree appena citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Chiusi invece i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. In queste stesse aree le scuole saranno chiuse fino al 3 aprile”.

UFFICIALE? – In serata è atteso il decreto ufficiale per contrastare il Coronavirus. La bozza impone di evitare tutti gli spostamenti verso l’esterno e l’interno delle zone citate, se non motivati da improrogabili esigenze di lavoro. Da capire quindi cosa succederà con le squadre di calcio con l’Inter che è già a Torino. Il rischio che il campionato finisca c’è. Seguiranno aggiornamenti.