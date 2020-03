Coronavirus, misure drastiche! Juventus-Inter non rischia: ecco le...

Coronavirus, misure drastiche! Juventus-Inter non rischia: ecco le ultime

Condividi questo articolo

Coronavirus e l’emergenza in Italia: la bozza del nuovo decreto che sta circolando nelle ultime ore (qui i dettagli) è chiara riguardo le competizioni sportive. Le nuove misure (qui il precedente decreto) saranno drastiche soprattutto in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, ma Juventus-Inter e la Serie A non dovrebbero essere rinviati

EMERGENZA CORONAVIRUS E CALCIO – “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamentodegli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”. Questo il testo nella bozza del decreto. Alla luce dei provvedimenti che verranno adottati nelle prossime ore, si pensava di uno stop anche per la Serie A. Così, alla luce del testo nella bozza, non dovrebbe essere. Attualmente Juventus-Inter e le altre partite di campionato si svolgeranno quindi a porte chiuse.