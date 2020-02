Coronavirus: la Lega Serie A chiede l’intervento del Governo

La Lega Serie A avrebbe deciso di chiedere al governo di concedere la disputa delle prossime giornate di Serie A a porte chiuse per impedire l’intasamento dei calendari

Lo scoppio improvviso dell’emergenza Coronavirus nel Nord Italia ha portato al rinvio di diverse partite del campionato di Serie A, compresa Inter-Sampdoria originariamente prevista per ieri sera. Stamattina si è tenuta un’assemblea della Lega Serie A per discutere del problema e secondo Rai News sarebbe stata mandata una lettera al Ministro dello Sport Spadafora per chiedere al Governo di consentire la disputa a porte chiuse delle partite previste nei territori colpiti dalla malattia. Si tratta di un atto formale che la Lega motiva con la necessità di garantire il regolare svolgimento del campionato in un calendario già saturo di impegni, considerando anche che le competizioni devono concludersi entro il 24 maggio per consentire il regolare svolgimento degli Europei di calcio.

