Coronavirus, Juventus-Inter in settimana? La Lega Serie A ci pensa – GdS

A causa dell’emergenza Coronavirus, questa giornata sono stati rinviati altri cinque match, compreso Juventus-Inter. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, la Lega Serie A pensa di recuperare il big-match e le altre quattro partite rinviate in settimana.

IN SETTIMANA – L’emergenza Coronavirus e il rinvio delle cinque partite in programma la ventiseiesima giornata di Serie A, tra queste anche Juventus-Inter, hanno alimentato ancora di più le polemiche dato che inizialmente i match erano previsti a porte chiuse. La novità clamorosa delle ultime ore è che Juventus-Inter può essere recuperata ancora in settimana (mercoledì o giovedì), con conseguente spostamento delle semifinali di Coppa Italia, che vedono impegnate tra l’altro anche Inter, Juventus, Milan e Napoli (quest’ultimo sarebbe d’accordo riguardo il rinvio). Intanto la Serie A si riunirà in assemblea straordinaria (QUI l’articolo) per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al Coronavirus sul calendario delle partite. Urge comunque una decisione nelle prossime ore o non ci sarà il tempo di materiale di organizzare tutto.

Fonte: Gazzetta.it