Coronavirus, interviene il CONI? Alle 15 riunione straordinaria

L’emergenza Coronavirus potrebbe bloccare tutto lo sport italiano. Il CONI ha convocato una riunione straordinaria per oggi alle 15 con tutte le federazioni degli sport professionistici

Dopo la giornata di caos vissuta ieri dal calcio di Serie A, e il giorno prima dell’assemblea straordinaria della FIGC convocata per domani, sull’emergenza Coronavirus interviene il CONI. Il presidente Giovanni Malagò ha indetto una riunione straordinaria per oggi pomeriggio alle 15 con le Federazioni degli sport professionistici e degli sport di squadra per discutere della questione e di eventuali interventi.