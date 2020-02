Coronavirus, Inter-Ludogorets a porte chiuse! Ufficialità a breve: le ultime

Coronavirus, è scattato l’allarme in Italia e in particolare in Lombardia: dopo il rinvio della partita contro la Sampdoria, si attende la decisione per Inter-Ludogorets. Secondo quanto riportato da “Gazzetta.it” è quasi certo che il match si disputerà a porte chiuse

LA DECISIONE – C’era grande attesa per la decisione su Inter-Ludogorets. L’allarme Coronavirus ha costretto a misure drastiche sul territorio del Nord Italia, riguardanti anche l’Inter, tra cui la sospensione degli eventi sportivi. In vista del ritorno dei sedicesimi di finale, in programma giovedì sera, la UEFA ha valutato diverse soluzioni. Presa in considerazione l’idea di giocare in stadi alternativi, ma alla fine giocare a San Siro a porte chiuse sembra la soluzione con meno controindicazioni. La decisione dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, in attesa dell’ok del Comune e della Regione.