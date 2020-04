Coronavirus, incontro Spadafora-Leghe (e non solo): ripresa calcio...

Coronavirus, incontro Spadafora-Leghe (e non solo): ripresa calcio vicina?

Secondo quanto riporta l'”ANSA”, il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora ha organizzato un video-incontro. Tema del giorno la possibile ripresa di allenamenti e calcio giocato dopo l’emergenza Coronavirus.

POST CORONAVIRUS – Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, ha fissato un incontro in videoconferenza mercoledì prossimo. Tema del giorno il protocollo medico sanitario per un’eventuale ripresa di allenamenti e competizioni calcistiche. All’incontro parteciperanno i vertici della FIGC, delle Leghe di A e B, Lega Pro, Associazione Calciatori, Associazione Arbitri, Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla FIGC. Il Ministro Spadafora e il Ministro della Salute Roberto Speranza hanno ricevuto oggi il protocollo con tutte le disposizioni, stilato dalla commissione medico-scientifica della FIGC grazie all’aiuto di esperti del settore.