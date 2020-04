Coronavirus, guaio Dybala: ancora positivo dopo quattro test. I dettagli

Secondo quanto riporta un giornalista di El Chiringuito de Jugones, Paulo Dybala sarebbe risultato positivo per la quarta volta al tampone di accertamento per la presenza di Coronavirus. L’argentino è asintomatico e continuerà la sua quarantena a Torino

GUAIO – La notizia è stata ripresa da tutti i media in Italia, in queste ore, ma a lanciarla è Josep Pedrerol, giornalista dell’emittente El Chiringuito de Jugones. Paulo Dybala, calciatore della Juventus, è ancora affetto da Coronavirus. L’argentino si sarebbe sottoposto ad un altro tampone, il quarto dal 21 marzo scorso, col medesimo risultato. Questa notizia, non ancora ufficializzata dal club bianconero, potrebbe cambiare le carte sul tavolo traballante della ripresa della Serie A. Medici, club e governo sono in disaccordo sul protocollo per ripartire. La prolungata positività di Dybala di certo non giova ai piani per tornare alla normalità.