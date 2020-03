Coronavirus, Eriksen e non solo: in 5 dell’Inter lasciano l’Italia

Coronavirus, Eriksen e non solo: in 5 dell’Inter...

Secondo quanto riporta l'”ANSA”, sono cinque i giocatori dell’Inter – che vanno ad aggiungersi a Marcelo Brozovic e Samir Handanovic – che lasciano l’Italia dopo l’isolamento dopo la sfida contro la Juventus, a causa della positività di Daniele Rugani al Coronavirus. Tra questi Christian Eriksen.

RITORNO IN PATRIA – Dopo l’isolamento obbligatorio per il rischio positività al Coronavirus, sono rientrati a casa nella giornata di oggi cinque giocatori dell’Inter. Nella fattispecie si tratta di Christian Eriksen – che ha passato le ultime settimane ad Appiano Gentile -, Romelu Lukaku – che pochi giorni fa aveva dichiarato di sentire la mancanza della famiglia -, Diego Godin, Ashley Young e l’infortunato Victor Moses. I cinque vanno ad aggiungersi a Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, già partiti in precedenza. Resta da capire quando sarà fissato il loro rientro, dal momento che resta ancora sospesa ogni attività sportiva.