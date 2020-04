Coronavirus, bollettino 5 aprile: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a domenica 5 aprile 2020. Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa del pomeriggio, ha fornito il bollettino giornaliero su contagi, decessi e guarigioni. Di seguito le parole del capo del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuto da Roma.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati al 5 aprile 2020, riferiti da Angelo Borrelli: «I casi attuali sono 91.246, +2.972 rispetto a ieri. I deceduti totali sono 15.887 con un incremento di 525. Si tratta del dato più basso dal 19 marzo. I dimessi/guariti sono 21.815 (+819). Così come ieri abbiamo un calo dei ricoverati in Terapia Intensiva: 3.977 (-17). Ci sono anche 61 pazienti ricoverati in meno rispetto a ieri. Da oggi smettiamo inoltre di trasferire pazienti dalla Lombardia ad altre regioni o in Germania: perché la situazione negli ospedali lombardi si è stabilizzata. Il totale dei casi è 128.948 (+4.316)».