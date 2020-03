Coronavirus, bollettino 29 marzo: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Angelo Borrelli ha fornito il bollettino giornaliero in merito alla diffusione del Coronavirus in Italia. Di seguito le parole dei direttori del Dipartimento della Protezione Civile, intervenuti in conferenza stampa da Roma.

BOLLETTINO CORONAVIRUS – Questi i dati, aggiornati al 29 marzo 2020, riferiti da Angelo Borrelli: «I casi attuali sono 73.880 (+3.815 rispetto a ieri). Purtroppo i deceduti di oggi sono 756 per un totale di 10.779. I guariti 13.030 (+646), mentre i ricoverati in Terapia Intensiva: 3.906 (+50). Il Totale casi è 97.689 (+5.217, +5,6%)».