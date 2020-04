Coronavirus, bollettino 26 aprile: le ultime su contagi, decessi e guarigioni

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a domenica 26 aprile 2020. Il punto stampa da parte del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, da sabato 18 aprile si tiene soltanto il lunedì e il giovedì. Negli altri giorni i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati alle ore 18. Ecco quelli odierni.

DATI DOMENICA 26 APRILE – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 106.103. Nelle ultime 24 ore sono decedute 260 persone per un totale di 26.644. Salgono di 1.808 i guariti per un totale di 64.928. Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva. Sono 2.009 (-93 rispetto a ieri). Oggi sono stati resi noti i risultati di 49.916 tamponi di cui sono risultati 2.324 positivi.