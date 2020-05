Coronavirus, bollettino 10 maggio: le ultime su contagi, decessi e guariti

Coronavirus in Italia, ecco la situazione a domenica 10 maggio 2020. Terminato l’appuntamento giornaliero prima e bisettimanale poi con le conferenze stampa del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia sono comunque aggiornati tutti i giorni alle ore 18. Ecco quelli odierni.

DATI DOMENICA 10 MAGGIO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono attualmente positivi 83.324. Nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 165 persone positive per un totale di 30.560 deceduti. I guariti salgono di 2.155: totale da inizio emergenza 105.186. I ricoverati in terapia intensiva sono solo -7 (1.027 totali). Nella giornata di oggi sono stati quindi resi noti i risultati di 51.678 tamponi, di cui 802 nuovi positivi.