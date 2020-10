Coronavirus, Bastoni: attesa per il nuovo test. Tamponi per Inter e Lazio?

Coronavirus, Bastoni: attesa per il nuovo test. Tamponi...

L’esito dell’ultimo tampone di Alessandro Bastoni, impegnato con l’Italia Under-21, ha fatto scattare l’allarme. Oggi il difensore dell’Inter si sottoporra nuovamente ad un test, per verificare se abbia davvero contratto il coronavirus. In caso di positività, scatteranno le misure di allerta per i contatti stretti degli ultimi giorni

GIALLO – Il caso Bastoni ha movimentato la serata di ieri. Dopo un primo test, effettuato lunedì con esito negativo, il secondo avrebbe dato esito positivo, facendo scattare l’allarme (QUI i dettagli). In queste ore l’ex Atalanta si sottoporrà ad un nuovo tampone. Qualora la positività al coronavirus dovesse essere confermata, anche i calciatori dell’Inter (oltre a quelli dell’Italia Under-21) dovrebbero sottoporsi al medesimo trattamento. Lo stesso discorso vale per quelli della Lazio, avversaria dei nerazzurri nell’ultimo turno di campionato. A complicare le cose, c’è il fatto che l’Inter vanta numerosi nazionali, già impegnati nei rispettivi ritiri, e la positività al coronavirus di Bastoni potrebbe costringerli ad un isolamento fiduciario in attesa dell’esito del nuovo giro di tamponi.