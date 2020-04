Coronavirus, 4 calciatori dell’Inter a Mattia: “Siamo noi a tifare per te”

Condividi questo articolo

Coronavirus, l’Inter fa sentire la sua vicinanza a Mattia, il giovane tifoso che sta lottando contro il Covid-19. Come riporta “Cremona Oggi”, quattro calciatori nerazzurri hanno inviato un videomessaggio al diciottenne. Di seguito i dettagli

MESSAGGIO INTER – Il Coronavirus non sta risparmiando neanche la parte più giovane della popolazione. Purtroppo ne è chiara testimonianza Mattia, cremonese di 18 anni, tristemente riportato nelle notizie di cronaca. L’Inter ha voluto restare vicino al tifoso. In particolare, de Vrij, Bastoni, Vecino e Padelli hanno inviato un videomessaggio al ragazzo, con le seguenti parole: “Siamo noi a tifare per te, ti aspettiamo presto”.