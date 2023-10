Corona svela la fonte delle notizie sul calcioscommesse: parente di un ex Inter

Corona è pronto a fare altri nomi dell’inchiesta legate al calcioscommesse in Italia. A partire dal nome della sua fonte. Una fonte indirettamente legata al mondo del calcio e “familiare” anche all’ambiente Inter ma – a quanto pare – risalente a poco meno di quindici anni fa

FONTE INTERNA – Il personaggio del momento in Italia è Fabrizio Corona, che sta mettendo sottosopra il mondo del calcio italiano. Personaggio del momento non vuol dire protagonista, visto che al centro dell’inchiesta sul calcioscommesse in realtà ci sono calciatori e altre persone legate all’ambito calcistico. Dopo aver fatto i primi nomi, Corona “promette” di allargare presto la lista. Il giorno X è fissato per martedì 17 ottobre, sulle reti RAI, al termine di Inghilterra-Italia. Lo spoiler di ciò che potrebbe succedere arriva dallo stesso Corona, che preannuncia nuovi nomi. E soprattutto, in quella occasione verrà svelato il nome che funge da fonte delle notizie sul calcioscommesse. Chi è? L’identikit fatto da Corona al collega Andrea Pasqualetto (Corriere della Sera) serve a creare il totofonte: si tratterebbe dello zio di un ex calciatore dell’Inter di José Mourinho, nonché amico intimo di Mario Balotelli, trasferitosi a Roma. E nelle Capitale – in seguito – avrebbe aperto addirittura una bisca. Più che il totofonte, le prossime ore saranno dedicate al totocalciatore. Non più per provare a indovinare gli altri calciatori indagati, bensì per arrivare al profilo del calciatore che – attraverso lo zio – avrebbe dato il via al tutto. La spettacolarizzazione di questa vicenda non smette di sconvolgere e sicuramente stravolgere…