Cori razzisti a Lukaku, attesa squalifica ‘morbida’ per la Juventus – CdS

Non è in previsione una stangata nei confronti della Juventus per il comportamento dei suoi tifosi, coi beceri cori razzisti rivolti a Lukaku. Il Corriere dello Sport parla della solita squalifica ridotta in arrivo.

ALTRO CHE PUNIZIONE ESEMPLARE – La Juventus non pagherà nell’immediato per i cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku. Il Corriere dello Sport parla di un “esiguo numero di tifosi” che li hanno intonati, nonostante gli audio dalle immagini diffuse da martedì notte siano abbastanza chiari. Questo sembra essere il preludio alla chiusura della Tribuna Sud dell’Allianz Stadium per un turno, con la condizionale. Ossia: sanzione sospesa per un anno sottoponendo la Juventus a un “periodo di prova”, dove se dovessero esserci altri episodi del genere la condizionale sarebbe revocata e aggiunta al successivo provvedimento. In sostanza un nulla di fatto, nonostante i cori razzisti verso l’attaccante dell’Inter abbiano portato a una figuraccia di livello planetario. La Juventus, come da comunicato di ieri (vedi articolo), sta già collaborando per trovare chi ha insultato Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna