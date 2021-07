Cordaz: «Sempre interista, onore essere qui. Lugano, carica e attenzione»

Oltre a parlare ai microfoni di DAZN (vedi articolo), Alex Cordaz è intervenuto anche ai microfoni di Inter TV, dove ha ribadito ulteriormente la sua felicità di poter tornare in nerazzurro e ha anche presentato la sfida amichevole di domani contro il Lugano.

INTERISMO E PREPARAZIONE – Alex Cordaz non perde occasione per sottolineare il suo amore per l’Inter. Come ha fatto oggi ai microfoni ufficiali della società, ai quali ha anche parlato della sfida amichevole di domani contro il Lugano: «Son sempre stato interista, per me è stato veramente un piacere e un onore avere la possibilità di tornare a casa. Quella con Lugano è una partita di preparazione, è giusto affrontarla con la giusta carica e la giusta attenzione per prepararci al meglio al campionato e alle coppe».