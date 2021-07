Cordaz: «Obiettivo personale? Che l’Inter vinca! Orgoglio Europei»

Cordaz domani potrebbe ri-esordire con la maglia dell’Inter, nell’amichevole col Lugano. Il portiere, di rientro dal Crotone, ha parlato a Inter TV: dopo l’anteprima del tardo pomeriggio (vedi articolo) ecco la sua intervista integrale.

AL MEGLIO – Alex Cordaz parla di come procedono gli allenamenti agli ordini di Simone Inzaghi: «Stanno andando bene. Stiamo lavorando in maniera importante, con i giusti carichi, per prepararci al meglio per questa stagione. L’unico obiettivo personale che ho è che l’Inter vinca. Cercherò di mettermi a disposizione della società, dei compagni e del mister per far sì che l’Inter possa vincere. La vittoria agli Europei? Sicuramente è stato motivo d’orgoglio per tutta la nazione. I ragazzi dell’Inter, a maggior ragione per noi, ci hanno reso orgogliosi: voglio fare i miei più sentiti complimenti, perché danno lustro al calcio italiano e fa solo bene».