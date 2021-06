Cordaz: «Lascio Crotone solo per l’Inter, club che mi ha fatto crescere»

Alex Cordaz – il cui ritorno all’Inter è stato ufficializzato oggi – ha parlato nella conferenza stampa di saluto al Crotone, dove ha spiegato le ragioni della sua scelta.

SCELTA DI CUORE – Alex Cordaz non ha parlato soltanto da nuovo portiere dell’Inter (vedi articolo), ma anche da ex portiere del Crotone. L’estremo difensore nerazzurro ha infatti ringraziato il club calabrese e ha spiegato le ragioni della sua scelta: «Prima di tutto vorrei ringraziare il Presidente, che mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto maturare e ha fatto realizzare i sogni miei e quelli della mia famiglia. Mi ha accolto veramente come un figlio e di questo gliene sarò eternamente grato. Non avrei mai lasciato Crotone, in passato ho rifiutato tutto. Questa però è stata una chiamata diversa da tutte le altre perché l’Inter è la squadra che mi ha preso da piccolo e fatto crescere».

Fonte: Fccrotone.it