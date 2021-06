Cordaz: «Che emozioni tornare all’Inter dopo 20 anni. Grande orgoglio»

Alex Cordaz, neo-acquisto dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Inter Tv” esprimendo tutta la sua gioia per il ritorno in nerazzurro dopo tanti anni

RITORNO − Cordaz ha parlato del rientro all’Inter dopo tanti anni: «Tornare all’Inter dopo 20 anni è una grandissima soddisfazione, sono orgoglioso di questo e spero di dare il mio contributo».

LA CHIAMATA − Così Cordaz sull’opportunità di ritornare in nerazzurro: «È stato un tuffo nel passato, veramente tutto strano. L’ho realizzato dopo qualche giorno e mi ha dato grande orgoglio e grande gioia. Mi fa ancora capire meglio cosa significhi essere interista e cosa vuol dire tifare per questi colori. Per me è un grande orgoglio essere qui e fare delle foto davanti a questi trofei ed essere ritornato in famiglia».

AIUTO ALLA SQUADRA − L’obiettivo di Cordaz sarà quello di sostenere la squadra: «Mi aspetto di dare una grossa mano alla squadra e a tutta l’Inter. Sono arrivato praticamente per primo, aspetteremo poi l’8 luglio quando ci ritroveremo tutti insieme per il ritiro».

SALUTO − Infine, il portiere ha voluto salutare i tifosi: «Sosteneteci, stateci vicino che abbiamo bisogno di voi per continuare a sognare in grande».