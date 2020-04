Coppe, campionati e rimborsi: le decisioni della Uefa – Sky

Oggi si è svolto un Comitato Esecutivo della Uefa molto importante: le anticipazioni di Alessandro Alciato per Sky Sport riguardanti le coppe e i campionati

DECISIONI IMPORTANTI – Oggi il Comitato Esecutivo Uefa ha preso decisioni molto importanti: «Il Comitato Esecutivo è terminato e in attesa di un comunicato ufficiale possiamo anticipare alcuni temi e decisioni. Da un punto di vista economico si è parlato anche di soldi e la Uefa ha deciso di versare ai club 70 milioni di euro che vanno ai club che hanno prestato giocatori alle nazionali per le qualificazioni europee. E’ stato ratificato anche un minimo di altri 200 milioni che saranno versati dopo l’Europeo in base a quanti giocatori saranno dati alle Nazionali in occasione degli Europei. E’ stata ribadita l’ipotesi unica di giocare le coppe in agosto con i campionati che dovranno terminare entro luglio. E’ stata stabilita la data definitiva per l’Europeo femminile e sono state ribadite le indicazioni della Uefa date a club e leghe, si dovrà fare di tutto per terminare i campionati con i format attuali. Se no ci fosse la possibilità la Uefa accetterà cambiamenti di formula come play off o play out, se proprio non ce la facessero come saranno complicate le classifiche per determinare le partecipanti alle coppe? Varranno esclusivamente i meriti sportivi acquisiti sul campo nella stagione attuale con le classifiche attuali».