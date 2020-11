Coppa Italia, sorteggio campo ottavi e quarti: Inter, grossa sfortuna

Coppa Italia 2020-2021

Il sorteggio di Coppa Italia si è svolto nel pomeriggio (vedi live). La Lega Serie A ha dato tutti gli accoppiamenti di ottavi e quarti di finale, con l’ordine di disputa delle partite in gara secca. Per l’Inter ennesima sfortuna di questo inizio di stagione: è l’unica che cambia campo agli ottavi, sarà di scena a Firenze. Di seguito il programma, qui il tabellone.

SORTEGGIO COPPA ITALIA – OTTAVI DI FINALE

Atalanta-Cagliari

Lazio-Parma

Napoli-Empoli

Roma-Spezia

Fiorentina-Inter

Milan-Torino

Sassuolo-SPAL

Juventus-Genoa

Le partite si giocheranno il 13 e 20 gennaio 2021 (date indicative, passibili poi di anticipo o posticipo fra il martedì e il giovedì delle due settimane), il calendario sarà reso noto più avanti dalla Lega Serie A. Fiorentina-Inter è l’unica sfida che ha avuto l’inversione del campo, Napoli-Empoli e Sassuolo-SPAL non hanno avuto sorteggio in quanto le teste di serie affrontano squadre di Serie B. Gli ottavi di finale di Coppa Italia si giocano in gara secca, in caso di parità al 90′ tempi supplementari ed eventuali rigori.

ABBINAMENTI QUARTI DI FINALE

Atalanta-Lazio

Atalanta-Parma

Lazio-Cagliari

Parma-Cagliari

Roma-Napoli

Napoli-Spezia

Roma-Empoli

Spezia-Empoli

Inter-Milan

Inter-Torino

Fiorentina-Milan

Torino-Fiorentina

Juventus-Sassuolo

Sassuolo-Genoa

Juventus-SPAL

Genoa-SPAL

Le partite appena segnalate sono in base a tutte le possibili combinazioni di passaggio del turno. Il sorteggio dei quarti di finale di Coppa Italia è stato effettuato per le sole sfide fra teste di serie e altre squadre di Serie A (club che hanno iniziato a giocare nel terzo turno eliminatorio). Le partite si giocheranno mercoledì 27 gennaio 2021 (possibili anticipi o posticipi).