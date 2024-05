Coppa Italia, svelato il regolamento: novità sul tabellone dell’Inter!

La Lega Serie A informa sulle novità della Coppa Italia nella prossima stagione. Ecco come si posiziona l’Inter sul tabellone e chi potrebbe sfidare.

REGOLAMENTO – Giungono novità dalla Lega Serie A sul nuovo regolamento della Coppa Italia, valido a partire dalla prossima stagione, 2024/2025. Il format generale della competizione, vinta dall’Inter lo scorso anno e dalla Juventus nell’ultima edizione, non subisce stravolgimenti. Resta lo stesso numero di squadre partecipante (quarantaquattro), suddivise fra tutte quelle ammesse al campionato di Serie A, di Serie B e quattro della Serie C segnalate dalla Lega. Le squadre che avranno accesso alla Coppa Italia verranno sistemate in un tabellone di tipo tennistico, organizzate per numeri (dall’n°1 al n°44), ed entreranno nella competizione in tre momenti diversi a seconda dei criteri da rispettare. L’Inter, che è testa di serie insieme ad altre sette squadre, accederà a partire dagli ottavi di finale.

Coppa Italia, tutti gli incastri e le novità

TABELLONE – La novità della prossima stagione della Coppa Italia riguarda il tabellone, con un cambio di criteri nei possibili incroci fra le squadre. È possibile, dunque, fare delle prime valutazioni su quello che sarà il percorso di squadre come l’Inter che, da vincitrice dello scudetto, entra nella competizione da testa di serie numero due, mettendosi nella parte destra del tabellone. Nello stesso lato dello schema si trova anche il Milan, insieme a Roma e Lazio. In semifinale di Coppa Italia, dunque, l’Inter in caso di avanzata potrebbe arrivare a sfidare i cugini rossoneri nel derby Milanese.