Coppa Italia: Napoli-Inter anticipata. Domani la risposta del Governo

Napoli-Inter rappresenta la ripresa del calcio italiano dopo l’emergenza Coronavirus. Le semifinali di Coppa Italia, però, secondo i club, sono in programma a distanza troppo ravvicinata dalla finale. Domani è attesa, secondo le ultime novità da “Gazzetta.it”, la decisione sull’anticipo delle partite

VERSO L’ANTICIPO – La ripresa del calcio italiano avverrà con la Coppa Italia. Se la finale della competizione è ormai fissata al 17 giugno, le due semifinali sono oggetto di polemica per le date scelte (13 e 14 giugno). Un calendario congestionato per i club e nuove polemiche che hanno portato alla richieste di anticipare le due partite. A questo punto, come riportato in giornata, si va verso il cambio di data di 24 ore per le semifinali. Secondo gli ultimi aggiornamenti dalla Gazzetta, la Lega attende già per domani la risposta del Governo per Juventus-Milan e Napoli-Inter. Vedremo se ci saranno comunicazioni ufficiali.