Coppa Italia, Milan-Lazio 4-0: l’Inter l’attende in semifinale per la ‘vendetta’!

Milan-Lazio termina 4-0. Accade più o meno tutto nel primo tempo con i rossoneri che passeggiano sopra una Lazio in giornata veramente no. In semifinale di Coppa Italia, l’Inter affronterà i cugini per la resa dei conti dopo il KO nel Derby di campionato

MONOLOGO ROSSONERO − Primo tempo a senso unico al Giuseppe Meazza con un Milan devastante a fronte di una Lazio rimasta a Formello. Protagonista assoluto Rafael Leao con un gol e un assist. Il match si sblocca al 24′ con il portoghese che lanciato da Romagnoli direttamente dalla difesa riesce a bucare la retroguardia biancoceleste per l’1-0. La Lazio prova a reagire solamente al minuto 35 con Milinkovic Savic che inventa per Immobile, il quale non riesce a toccare il pallone dopo l’uscita di Maignan. Nel finale di primo tempo, è ancora monologo Milan: al 41′ Leao va via in area e facile tap-in sotto porta per Giroud. Il francese trova la doppietta personale al 46′ su assist di Theo Hernandez.

GESTIONE − Ripresa comprensibilmente con un canovaccio diverso. La Lazio prova a reagire ma praticamente non riesce quasi a rendersi pericolosa dalle parti di Maignan. I rossoneri, invece, gestiscono il risultato avvantaggiati anche da una formazione di Maurizio Sarri in serata nerissima. Al peggio non c’è mai fine in casa Lazio poiché oltre al pesante KO perde per infortunio il bomber Ciro Immobile, uscito anzitempo dal match dopo un contrasto con Kalulu. Al 79′, la squadra di Pioli cala il poker con Franck Kessié, lesto a mettere dentro una palla vagante in area di rigore. In semifinale, l’Inter trova i cugini del Milan. I nerazzurri potranno dunque riscattare il KO rimediato nel Derby di campionato. In palio c’è la finale!