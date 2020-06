Coppa Italia, l’Inter chiede di invertire le semifinali: no di Juventus e Milan – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, Inter ha richiesto di invertire le semifinali di Coppa Italia per evitare di giocare tre match importanti per la stagione in soli otto giorni e dopo mesi di inattività: risposta negativa da parte di Juventus e Milan.

NO SECCO – Il calcio italiano riparte dalla Coppa Italia e in pochi giorni sarà assegnato anche il trofeo, ma resta da trovare però l’intesa definitiva per le date: la Lega Serie A ha chiesto al Governo (che ha già dato l’ok) di anticipare di un giorno le sfida, invece che il 13 e il 14, il 12 e il 13, con finale prevista il 17 giugno all’Olimpico. Questo però non sarà l’unico tema che verrà trattato nella giornata di domani in Assemblea: c’è da valutare la richiesta dell’Inter di anticipare la sfida con il Napoli, facendo scalare di un giorno il match tra Juventus e Milan. Questo “desiderio”, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, nasce dalla prospettiva di dover affrontare, in caso di conquista della finale, tre gare decisive per la stagione in uno spazio di soli 8 giorni: sì, perché l’Inter, a differenza di Napoli, Juventus e Milan, sarà l’unica che po il 21 dovrà scendere ancora in campo per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A contro la Sampdoria. Per invertire le sfide chiaramente occorre il sì di tutte le squadre coinvolte

Fonte: Corriere dello Sport.