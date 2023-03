Coppa Italia, Inter in semifinale contro la Juventus: data e ora del ritorno

L’Inter ha ottenuto l’accesso alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri mentre l’altra semifinale vedrà protagoniste Fiorentina e Cremonese. La Lega Serie A dopo aver ufficializzato data e ora della sfida di andata (vedi QUI), ha reso noto anche le date e gli orari delle due sfide di ritorno.

SEMIFINALI – L’Inter di Simone Inzaghi ha battuto l’Atalanta in Coppa Italia conquistando così per la seconda stagione consecutiva le semifinali dove affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri, battuta l’anno scorso in finale. L’altra semifinale vedrà invece protagoniste la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Cremonese di Davide Ballardini. La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle due semifinali di ritorno.

Coppa Italia, Inter in semifinale contro la Juventus: il programma completo delle sfide di ritorno

Inter-Juventus, mercoledì 26 aprile 2023 ore 21.00 – Programmazione TV: Canale 5

Fiorentina-Cremonese, giovedì 27 aprile 2023 ore 21.00 – Programmazione TV: Canale 5