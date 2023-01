Coppa Italia, Inter-Atalanta ai quarti: orario e dove vederla

Inter e Atalanta si sfideranno ai quarti di finale di Coppa Italia dopo aver superato con successo la fase precedente del torneo. Dopo la data ufficiale, definito anche l’orario della partita.

DEFINITO L’ORARIO – Sarà Inter-Atalanta la sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Secondo quanto comunicato dalla Lega Serie A, la sfida andrà in scena martedì 31 gennaio alle 21 e sarà visibile su Canale 5. Gli altri quarti di finale saranno Fiorentina-Torino, in campo mercoledì 1 febbraio alle 18. Roma-Cremonese, mercoledì 1 febbraio alle 21 e Juventus-Lazio, giovedì 2 febbraio alle 21.