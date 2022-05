Coppa Italia, Giudice Sportivo: uno squalificato e un’ammenda per l’Inter

Il Giudice Sportivo si è pronunciato dopo la finale di Coppa Italia Juventus-Inter, giocata ieri allo stadio Olimpico e vinta dai nerazzurri. Uno squalificato oltre ad Allegri ed ammenda per entrambe le società. Di seguito tutte le decisioni

DECISIONI – Il Giudice Sportivo si è espresso all’indomani di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri dopo i tempi supplementari. Entrambe le società sono state multate: seimila euro di ammenda per l’Inter per avere i suoi sostenitori lanciato in campo cinque bottiglie di birra. Tremila euro di ammenda per la Juventus per avere i suoi sostenitori al 1′ lanciato dei fumogeni all’interno del recinto di gioco. Squalifica per una giornata effettiva di gara per Marcelo Brozovic per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (già diffidato, seconda sanzione). Ammoniti (prima sanzione) Manuel Locatelli e Arturo Vidal. Squalifica per una giornata effettiva di gara anche per Massimiliano Allegri, più ammenda da diecimila euro, per aver assunto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Per aver, inoltre, al termine della gara, proferito espressioni di polemico disappunto e critiche irrispettose nei confronti del Direttore di gara. Ammonito anche Massimiliano Farris (prima sanzione).

COPPA ITALIA – GIUDICE SPORTIVO



SQUALIFICATI

Una giornata: Marcelo Brozovic (Inter), Massimiliano Allegri (Juventus)

DIFFIDATI



Prima ammonizione: Arturo Vidal (Inter), Massimiliano Farris (Inter), Manuel Locatelli (Juventus)