Coppa Italia, Giudice Sportivo: per l’Inter uno squalificato al derby

Quarti di finale di Coppa Italia che hanno visto l’Inter battere la Lazio e raggiungere le semifinali. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti per il prossimo turno. Uno squalificato tra i nerazzurri, ma anche un diffidato. Ecco gli squalificati e i diffidati.

I PROVVEDIMENTI – Due sanzioni in termini di ammonizioni per l’Inter contro la Lazio, ossia per Kristjan Asllani e Denzel Dumfries. A livello disciplinare, ci sarà un unico squalificato per la semifinale di andata contro il Milan (clicca qui per le date). Per i rossoneri nessun squalificato. La sfida sarà il quarto derby di Milano in stagione dopo quelli in campionato e la finale di Supercoppa italiana. Di seguito i provvedimenti del prossimo turno di Coppa Italia 2024-2025 del Giudice Sportivo.

COPPA ITALIA – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI SEMIFINALI DI ANDATA ASLLANI Kristjan (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione). HENDERSON Liam (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, prima sanzione; per comportamento non regolamentare in campo, seconda sanzione. (Regola 10 punto 3 – I Tiri di Rigore- del Regolamento del Giuoco del Calcio). DIFFIDATI SEMIFINALI Prima sanzione (alla seconda scatta la squalifica): Denzel Dumfries (Inter), Sebastiano Esposito (Empoli), Saba Goglichidze (Empoli), Emil Holm (Bologna), Dan Ndoye (Bologna)