Coppa Italia Femminile, ai quarti di finale sarà Inter-Juventus: le date

Quest’oggi è stato effettuato il sorteggio per i quarti di finale della Coppa Italia Femminile. L’Inter di Rita Guarino sfiderà la Juventus.

SORTEGGIO – “In data odierna è stato effettuato il sorteggio per i quarti di finale della Coppa Italia femminile. L’avversaria delle nerazzurre sarà la Juventus, in doppia gara di andata e ritorno. La partita di andata si disputerà il weekend del 29/30 gennaio in casa dell’Inter, mentre il ritorno sarà a Torino il weekend del 12/13 febbraio”.

Fonte: inter.it