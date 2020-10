Coppa Italia, ecco la sfida da cui uscirà la prima avversaria dell’Inter

Oggi si è (quasi) concluso il terzo turno della Coppa Italia 2020/21. L’unica partita mancante è Cosenza-Reggiana, rinviata a causa dei numerosi casi di positività al Covid-19 tra gli emiliani. Cambia poco per l’Inter, che ora conosce la sfida da cui uscirà la prossima squadra avversaria.

TABELLONE – Con le vittorie di Parma e Udinese, si conclude il terzo turno della Coppa Italia 2020/21. Un turno che anche l’Inter ha osservato con attenzione. L’obiettivo era infatti quello di seguire il cammino delle squadre poste sulla scia che porterà alla sfida coi nerazzurri. Le partite di interesse per Antonio Conte erano Fiorentina-Padova e Udinese-Vicenza. Due sfide che vedono contro un team di Serie A e uno di una categoria inferiore (il Padova gioca addirittura in Serie C). E il copione è stato rispetto alla grande. I viola hanno vinto 2-1, grazie alle reti di Venuti e Callejon (primo gol coi toscani). I friulani hanno invece superato il Vicenza per 3-1: in gol Forestieri, Deulofeu e Pussetto.

QUARTO TURNO – Ora Udinese-Fiorentina si sfideranno nel quarto turno, previsto per il 25 novembre 2020 alla Dacia Arena di Udine. La vincente delle due incontrerà poi l’Inter, nella doppia sfida degli ottavi di finale. L’andata sarà il 13 gennaio 2021, il ritorno già sette giorni dopo. Per i nerazzurri c’è il rischio di un nuovo incontro contro la Fiorentina, dopo la vittoria ai quarti della scorsa edizione. Contro l’Udinese invece manca una sfida in Coppa Italia dal 2014 (vinsero i friulani agli ottavi, in gara secca).