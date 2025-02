Coppa Italia, date semifinali: l’andata è Milan-Inter! Giorno e orari

Svelata la data per le semifinali di Coppa Italia, l’andata è Milan-Inter. La Lega Serie A ha ufficializzato la data del nuovo derby.

DATA SEMIFINALI – La vittoria di San Siro contro la Lazio nei quarti di finale, ha dato all’Inter il pass per le semifinali della Coppa Italia 2024/25. La squadra di Simone Inzaghi sfiderà il Milan su gare di andata e ritorno. L’andata sarà in casa del Milan, il ritorno in casa dei nerazzurri. Milan-Inter, andata della semifinale di Coppa Nazionale, si disputerà mercoledì 2 aprile alle 21:00. Il ritorno, Inter-Milan, si giocherà tra il 22 e il 24 aprile (data e ora da confermare). Ci si avvia dunque verso il quarto derby di Milano stagionale dopo quelli che si sono giocati in campionato e in Supercoppa italiana. I nerazzurri sono chiamati al riscatto, anche perché in questa stagione non ne hanno vinto nemmeno. Si gioca l’accesso alla finale della Coppa nazionale che si terrà a Roma, allo Stadio Olimpico. E di conseguenza anche la partecipazione alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Coppa Italia, date semifinali di andata: non solo Milan-Inter

Diramate le date delle semifinali di Coppa Italia:

Empoli-Bologna martedì 1 aprile ore 21:00

Milan-Inter mercoledì 2 aprile ore 21:00

SEMIFINALI RITORNO

22-23-24 aprile: date e ora da confermare.